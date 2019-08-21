«Обмен опытом и укрепление дружественных связей»: какими будут стратегические учения «Центр-2019» в России

В России пройдут масштабные командно-штабные учения «Центр-2019» с участием подразделений из Китая, Индии, Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Как сообщили в Минобороны РФ, активная фаза манёвров запланирована на период с 16 по 21 сентября, а общая численность задействованных в учениях военнослужащих составит 128 тыс. человек. Задачи будут выполняться в основном на полигонах Центрального военного округа, но часть мероприятий пройдёт в Арктике, что уже вызвало обеспокоенность Норвегии. Как отмечают эксперты, манёвры «Центр-2019» направлены на проверку оперативной и боевой готовности российской армии и не угрожают иностранным государствам.

В стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» будут задействованы подразделения семи иностранных государств, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В манёврах примут участие военнослужащие Узбекистана, Китая, Пакистана, Индии, а также трёх стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (Казахстан, Киргизия, Таджикистан).

Активная фаза учений пройдёт с 16 по 21 сентября. В манёврах будут задействованы 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Основу группировки составят войска Центрального военного округа (ЦВО), в том числе 2-я гвардейская общевойсковая армия. Кроме того, к учениям будут привлекаться подразделения других военных округов. Например, в «Центр-2019» примут участие инженерные подразделения Западного военного округа (ЗВО). Они будут переброшены в ЦВО для оборудования через Волгу «самого длинного в России паромного и понтонного сообщения».

К учениям будут привлекаться корабли Каспийской флотилии. Они будут содействовать сухопутным подразделениям, обороне коммуникаций и районов морской экономической деятельности. Однако большая часть задач на манёврах «Центр-2019» будет отрабатываться на земле — на полигонах ЦВО и государств-членов ОДКБ.

Учения Центрального военного округа

© Министерство обороны РФ

«Основные действия войск (сил) пройдут на шести общевойсковых полигонах «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чебаркульский», «Юргинский», «Алейский» и полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук», «Сафакулево» на территории Российской Федерации. На полигонах государств-партнёров по отдельным планам будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооружёнными формированиями», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как уточняет военное ведомство, на полигонах «Донгуз», «Тоцкий», «Аданак» будут задействованы до 12 950 человек, из них 10 700 российских военнослужащих, остальные — представители иностранных армий. Также к отработке задач будут привлечены 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 200 реактивных систем залпового огня.

Необходимое взаимодействие

Учения «Центр» проводятся в России каждые четыре года. В манёврах 2015 года было задействовано 95 тыс. военнослужащих, более 7 тыс. единиц военной техники, до 170 самолётов и 20 кораблей. В них принимали участие подразделения МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, ФСКН и вооружённые силы стран — членов ОДКБ.

Полковник в отставке Михаил Ходарёнок в беседе с RT положительно оценил активное участие зарубежных формирований в манёврах «Центр-2019». По его словам, в ходе международных учений всегда происходит обмен опытом и укрепление связей по линии военно-технического сотрудничества.

«Взаимодействие с нашими партнёрами по ОДКБ осуществляется каждый год, проводятся десятки тактических учений. Это необходимо, чтобы обеспечивать безопасность южных рубежей нашей страны. Если говорить об учениях с Китаем, Пакистаном и Индией, то здесь, наверное, имеет большее значение обмен опытом и укрепление дружественных связей», — отметил Ходарёнок.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что международный формат стратегических учений является своеобразной рекламой отечественного оружия. Для удобства иностранные военнослужащие зачастую используют на полигонах образцы отечественные военной техники. Таким образом они получают возможность проверить её качество и надёжность.

Аналогичной точки зрения придерживается профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин. Эксперт подчеркнул, что международные учения способствуют продвижению российского вооружения на внешние рынки.

«Китай, Индия и Пакистан — это крупные покупатели российской военной техники. Велика вероятность, что военно-техническое сотрудничество с ними выйдет на новый уровень. В немалой степени этому способствуют учения, которые организует Минобороны РФ. К тому же иностранцам интересна специфика боевой службы российской армии. Может кто-то решит получить образование в наших вузах или Академии Генштаба», — рассуждает Козюлин.

Учения «Центр-2019» пройдут в два этапа. На первом — органы военного управления ЦВО должны подготовить войска к отражению агрессии незаконных вооружённых формирований. На втором — по условному противнику будет нанесён «массированный огневой удар». После этого российские войска и союзные подразделения перейдут к наступательным действиям.

Ряд задач будут выполняться в Арктике. В частности, военнослужащие испытают военную технику, специально созданную для несения боевого дежурства в природно-климатических условиях Заполярья. Проверку пройдут газотурбинный танк Т-80БВ и несколько вездеходов.

Совместные стратегические учения Белоруссии и России «Запад-2017»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Планы российских военных вызвали обеспокоенность в Осло. Учения в арктической зоне власти Норвегии восприняли как свидетельство «всё более агрессивного поведения северного соседа».

«Недовольство норвежцев не имеет никакого отношения к реальности. Скорее всего, мы наблюдаем дежурное проявление антироссийской риторики. Учения «Центр-2019», как и другие крупные манёвры, носят плановый характер. Их главная цель — проверка оперативной и боевой подготовки войск Центрального военного округа. Никаким иностранным государствам они не угрожают»,— пояснил Козюлин.

Эксперт напомнил, что в прошлом году Норвегия приняла крупнейшие с 2002 года учения НАТО под названием Trident Juncture («Единый трезубец»). В них приняли участие 45 тыс. человек, 150 летательных аппаратов, 60 кораблей и 10 тыс. бронемашин. По данным Минобороны РФ, манёвры проводились с целью отработки быстрой переброски американских войск по территории Европы.

«Расширяются масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ, растёт их интенсивность. Страны блока отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера», — прокомментировал учения НАТО министр обороны Сергей Шойгу.

«Соответствует оперативным потребностям»

В настоящее время подготовка учений «Центр-2019» находится на заключительном этапе. В середине августа начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил инфраструктуру полигона «Донгуз» в Оренбургской области, где во второй половине сентября развернутся условные боевые действия.

Опрошенные RT эксперты считают, что в России сложилась стройная система проведения крупных учений. В 2016 году в РФ прошли командно-штабные манёвры «Кавказ», в 2017 году — «Запад», в 2018-м — «Восток». Таким образом Минобороны РФ последовательно проверяет уровень боевой и оперативной подготовки военных округов.

«Ежегодное проведение крупных учений соответствует оперативным потребностям российской армии и финансовым возможностям нашего государства. Нельзя забывать, что масштабные учения сопровождаются значительными расходами на топливо, боеприпасы, прокладку линий связей, строительство инженерных сооружений и прочее. Проводить крупные учения чаще, чем раз в год, — избыточная мера в нынешних условиях», — сказал Козюлин.

Михаил Ходарёнок полагает, что постоянно проходящие крупные учения позволяют повышать уровень профессионализма российских военнослужащих. По его мнению, существующая в России система оперативной и боевой подготовки адекватна современным вызовам и угрозам национальной безопасности.

«Для армии естественны только два состояния: она либо воюет, либо готовится к войне. Как вооружённые силы подготовятся к боевым действиям в мирное время, так они и будут воевать. Нужно понимать, что в случае реального столкновения с противником чудес не происходит. Армия воюет так, как научилась. Результат боевой подготовки отчётливо виден на примере успешной сирийской операции. Поэтому ежегодные стратегические учения являются очевидным благом для нашей армии», — резюмировал Ходарёнок.