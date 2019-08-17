Световое шоу и салют по случаю завершения АрМИ-2019

По случаю завершения V Армейских международных игр в подмосковном Алабине состоялось световое шоу и праздничный салют. Ранее состоялась церемония закрытия АрМИ-2019. RT вёл прямую трансляцию.