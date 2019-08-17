Шойгу: российские военные будут рады видеть на АрМИ участников из НАТО

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Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российские военные будут рады видеть на Армейских международных играх (АрМИ) команды армий стран НАТО.
Шойгу: российские военные будут рады видеть на АрМИ участников из НАТО
  • РИА Новости

«Начнём с того, что мы рады будем видеть на наших играх любую из стран НАТО. И рады будем их не только встречать здесь, но и посмотреть на их технику и на что они способны. Потому что лучше понять друг друга здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность. Не хотелось бы такой возможности», — заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что команда России на АрМИ-2019 установила новый рекорд скорости и одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона.

3 августа, как сообщал телеканал «Звезда», Шойгу открыл V Армейские международные игры.

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