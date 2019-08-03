Шойгу объявил Армейские международные игры открытыми

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Министр обороны России Сергей Шойгу открыл V Армейские международные игры. Торжественная церемония открытия игр началась в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС «Патриот».
Шойгу объявил Армейские международные игры открытыми
  • РИА Новости

«Сегодня мы даём старт юбилейному сезону Игр. В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран», — сказал Шойгу, трансляцию его выступления вёл телеканал «Звезда».

Всего в Игры включены 32 международных состязания. Конкурсы АрМИ пройдут с 3 по 17 августа в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Иране, Индии, Казахстане, Китае, Монголии, России и Узбекистане.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что конкурс «Танковый биатлон» будет проходить с 3 по 17 августа на военном полигоне Алабино.

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