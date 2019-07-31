«Танковый биатлон» откроется 3 августа в Подмосковье
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- РИА Новости
В нём примут участие команды из 25 стран. Их поделят на две группы на основании рейтинга, полученного в соревнованиях 2018 года.
Необходимо продемонстрировать мастерство вождения, точность стрельбы и управления огнём. Запланированы индивидуальная гонка, полуфинал и финал этапа «Эстафета».
Также состоятся мероприятия по мотоциклетному и автомобильному спорту, спортивному стрелковому многоборью.
В день закрытия Армейских международных игр «АрМИ-2019», 17 августа, на полигоне пройдёт выступление пилотажной группы ВКС России.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что День студента будет проведён 30 августа в рамках Международного авиационно-космического салона.