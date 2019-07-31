«Танковый биатлон» откроется 3 августа в Подмосковье

Конкурс «Танковый биатлон» будет проходить с 3 по 17 августа на военном полигоне Алабино в Московской области, сообщают «Дни.ру».

В нём примут участие команды из 25 стран. Их поделят на две группы на основании рейтинга, полученного в соревнованиях 2018 года.

Необходимо продемонстрировать мастерство вождения, точность стрельбы и управления огнём. Запланированы индивидуальная гонка, полуфинал и финал этапа «Эстафета».

Также состоятся мероприятия по мотоциклетному и автомобильному спорту, спортивному стрелковому многоборью.

В день закрытия Армейских международных игр «АрМИ-2019», 17 августа, на полигоне пройдёт выступление пилотажной группы ВКС России.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что День студента будет проведён 30 августа в рамках Международного авиационно-космического салона.