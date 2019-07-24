День студента пройдёт 30 августа в рамках МАКС-2019

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День студента будет проведён 30 августа в рамках Международного авиационно-космического салона, сообщает «Утро.ру».
День студента пройдёт 30 августа в рамках МАКС-2019
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Учащимся высших и средне-специальных учебных заведений очной формы обучения предложат бесплатно посетить выставку и поучаствовать в мероприятиях деловой программы.

Предприятия аэрокосмической отрасли проведут профориентационные мероприятия, в том числе открытые лекции ведущих инструкторов, конференции молодых специалистов, ярмарки вакансий.

Для бесплатного посещения студентам нужно зарегистрироваться на сайте МАКС-2019 и получить именной электронный билет.

Авиасалон будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском (Московская область).

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Институте имени Жуковского рассказали, что представят на МАКС-2019.

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