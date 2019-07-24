День студента пройдёт 30 августа в рамках МАКС-2019
- @aviasalonMAKS
Учащимся высших и средне-специальных учебных заведений очной формы обучения предложат бесплатно посетить выставку и поучаствовать в мероприятиях деловой программы.
Предприятия аэрокосмической отрасли проведут профориентационные мероприятия, в том числе открытые лекции ведущих инструкторов, конференции молодых специалистов, ярмарки вакансий.
Для бесплатного посещения студентам нужно зарегистрироваться на сайте МАКС-2019 и получить именной электронный билет.
Авиасалон будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском (Московская область).
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Институте имени Жуковского рассказали, что представят на МАКС-2019.