В Институте имени Жуковского рассказали, что представят на МАКС-2019

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Заместитель генерального директора по координации международного сотрудничества и взаимодействию с международными организациями НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Сергей Чернышёв рассказал, что институт представит на Международном авиационно-космическом салоне. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
В Институте имени Жуковского рассказали, что представят на МАКС-2019
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По словам Чернышёва, главный упор на их стенде будет сделан на перспективные технологии, призванные определять облик авиации.

В частности, это макет гибридно-электрического двигателя. Его особенность — оборудование, использующее эффект высокотемпературной сверхпроводимости.

На МАКС-2019 также покажут концепт тяжёлого транспортного самолёта с применением интегральной схемы.

Ранее «Утро.ру» сообщало о выставке «Звёзды МАКС в парке «Зарядье».

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