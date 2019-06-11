В Институте имени Жуковского рассказали, что представят на МАКС-2019
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По словам Чернышёва, главный упор на их стенде будет сделан на перспективные технологии, призванные определять облик авиации.
В частности, это макет гибридно-электрического двигателя. Его особенность — оборудование, использующее эффект высокотемпературной сверхпроводимости.
На МАКС-2019 также покажут концепт тяжёлого транспортного самолёта с применением интегральной схемы.
Ранее «Утро.ру» сообщало о выставке «Звёзды МАКС в парке «Зарядье».