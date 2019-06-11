В Институте имени Жуковского рассказали, что представят на МАКС-2019

Заместитель генерального директора по координации международного сотрудничества и взаимодействию с международными организациями НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Сергей Чернышёв рассказал, что институт представит на Международном авиационно-космическом салоне. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

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По словам Чернышёва, главный упор на их стенде будет сделан на перспективные технологии, призванные определять облик авиации. В частности, это макет гибридно-электрического двигателя. Его особенность — оборудование, использующее эффект высокотемпературной сверхпроводимости. На МАКС-2019 также покажут концепт тяжёлого транспортного самолёта с применением интегральной схемы. Ранее «Утро.ру» сообщало о выставке «Звёзды МАКС в парке «Зарядье».