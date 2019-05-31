Выставка «Звёзды МАКС в парке «Зарядье» откроется 4 июня

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Выставка «Звёзды МАКС в парке «Зарядье», посвящённая Международному авиационно-космическому салону в Жуковском, откроется 4 июня в Москве, сообщает «Утро.ру».
Выставка «Звёзды МАКС в парке «Зарядье» откроется 4 июня
  • ©aviasalon.com

На церемонии открытия ожидаются представители Минпромторга России, профильных предприятий, лётчики-испытатели, чемпионы авиационных видов спорта.

Посетители смогут увидеть работы авиационных фотографов, сотрудничающих с отечественными и зарубежными СМИ. Также будут выставлены любительские работы.

Площадка МАКС в парке «Зарядье» будет открыта до 23 июня. Программа включает мастер-классы, встречи с лётчиками-испытателями и спортсменами и другие мероприятия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о подготовке к авиасалону МАКС-2019.

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