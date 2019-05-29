В Подмосковье рассказали о подготовке к авиасалону МАКС-2019

В Московской области рассказали о подготовке к международному авиационно-космическому салону МАКС-2019, сообщает телеканал «360».

«В этом году в дни проведения МАКС-2019 мы ожидаем увеличение пассажиропотока на 300 — 400 тыс. человек. Для транспортного обслуживания посетителей авиасалона выделено свыше 230 бесплатных автобусов ГУП МО «Мострансавто», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, на пригородном сообщении назначили более 50 пар дополнительных электропоездов.

Для гостей авиасалона, прибывающих на личном автомобиле, организуют парковки на территории бывшего аэропорта Быково на 12 тыс. машиномест. На территории самого МАКС-2019 появится парковка на 7,5 тыс. машиномест.

Авиасалон будет проходить с 27 августа по 1 сентября.

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