Россия одержала победу в финальной эстафете «Танкового биатлона»

Команда России на Армейских международных играх установила новый рекорд скорости и одержала победу в финальной эстафете «Танкового биатлона».

«Установив новый рекорд скорости — 84 км/ч и поразив 21 мишень из 24 возможных (лучший результат на огневом рубеже), сборная России финишировала победителем конкурса «Танковый биатлон», покорив трассу за 1 час 33 минуты 20 секунд», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы игр.

Второе место досталось сборной Белоруссии (1 час 41 минута 19 секунд), третье — сборной Казахстана (1 час 53 минуты 44 секунды).

Ранее команда России выиграла конкурс военных автомобилистов на АрМИ-2019.

3 августа, как сообщал телеканал «Звезда», министр обороны России Сергей Шойгу открыл V Армейские международные игры.

С 3 по 17 августа военнослужащие из 39 стран соревнуются на территориях десяти государств в 32 дисциплинах.