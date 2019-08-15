Команда России выиграла конкурс военных автомобилистов на АрМИ-2019

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Команда России выиграла конкурс «Мастера автобронетанковой техники», проходивший в рамках Армейских международных игр — 2019. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Команда России выиграла конкурс военных автомобилистов на АрМИ-2019
  • © Минобороны РФ

Как сообщает РИА Новости, в конкурсе, прошедшем в Воронежской области 14 и 15 августа, второе место заняла команда Китая, а третье — военнослужащие Венесуэлы.

«Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, их умение владеть самой современной техникой, быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно в составе подразделений», — заявил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Ранее российские военные полицейские одержали победу в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр.

3 августа, как сообщал телеканал «Звезда», министр обороны России Сергей Шойгу открыл V Армейские международные игры.

С 3 по 17 августа военнослужащие из 39 стран соревнуются на территориях десяти государств в 32 дисциплинах.

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