Российские военные полицейские победили в конкурсе «Страж порядка» на АрМИ

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Российские военные полицейские одержали победу в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Российские военные полицейские победили в конкурсе «Страж порядка» на АрМИ
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Команда военных полицейских из России в упорной борьбе победила коллег из Ирана и Армении в «Гонке героев» — финальном этапе состязаний АрМИ-2019 «Страж порядка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что второе место завоевала команда Ирана, третье место у Армении.

Ранее стало известно, что российская сборная на международном конкурсе «Танковый биатлон — 2019» побила рекорд 2017 года.

3 августа, как сообщал телеканал «Звезда», министр обороны России Сергей Шойгу открыл V Армейские международные игры.

С 3 по 17 августа военнослужащие из 39 стран соревнуются на территориях десяти государств в 32 дисциплинах, среди которых «Танковый биатлон», «Авиадартс» и «Меткий стрелок».

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