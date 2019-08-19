Подразделения Черноморского флота начали учения в Крыму

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Подразделения Черноморского флота, базирующиеся на Крымском полуострове и в Краснодарском крае, начали совместные командно-штабные учения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу флота.
Подразделения Черноморского флота начали учения в Крыму
  • РИА Новости

«Началась совместная командно-штабная тренировка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе учений будут отработаны «действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности», а также организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной в Крыму.

Ранее на Черноморский флот впервые прибыли выпускники гражданских вузов: около 50 лейтенантов, получивших офицерское звание после окончания университетов и институтов, имеющих в своём составе учебные военные центры. 

В середине июля «Крыминформ» передавало, что истребители Су-27 и Су-30 в рамках учений поразили наземные цели условного противника под Феодосией.

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