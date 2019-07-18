Истребители ВКС России поразили цели условного противника в Крыму

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Истребители Су-27 и Су-30 в рамках выполнения боевого упражнения поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.
Истребители ВКС России поразили цели условного противника в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулёва.

«По условиям выполнения боевого упражнения, мишенная позиция на полигоне имитировала колонну военной техники, отдельно стоящие объекты, командные пункты управления войсками», — говорится в сообщении.

Сообщается, что экипажи истребителей отработали практические бомбометания, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет, а также произвели стрельбу из пушечного вооружения.

Ранее морские пехотинцы Черноморского флота в ходе учений отработали борьбу с десантом противника.

«Новый Севастополь» сообщал, что в Новороссийске прошли учения ЧФ по борьбе с диверсантами.

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