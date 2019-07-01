В Новороссийске прошли учения ЧФ по борьбе с диверсантами
- © судостроительный завод "Вымпел"
Об этом передаёт «Новый Севастополь», ссылаясь на пресс-службу ЧФ.
«В ходе проведения осмотра подводной части корпусов кораблей... водолазами отряда была обнаружена группа условных диверсантов, которая планировала совершить диверсию на объектах Новороссийской ВМБ», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, благодаря слаженным действиям подводных пловцов и экипажей катеров диверсанты были нейтрализованы.
В ходе учений были также отработаны водолазные спуски на различные глубины в разное время суток, элементы подводного ориентирования в условиях плохой видимости и действия по оказанию помощи водолазу.
Ранее «Крыминформ» сообщило, что военнослужащие морской пехоты ЧФ проводят тренировки по управлению бронетехникой на плаву.