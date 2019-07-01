В Новороссийске прошли учения ЧФ по борьбе с диверсантами

На Новороссийской базе Черноморского флота экипажи катеров «Грачонок» и «Раптор» провели учения по борьбе с диверсантами.

Об этом передаёт «Новый Севастополь», ссылаясь на пресс-службу ЧФ.

«В ходе проведения осмотра подводной части корпусов кораблей... водолазами отряда была обнаружена группа условных диверсантов, которая планировала совершить диверсию на объектах Новороссийской ВМБ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, благодаря слаженным действиям подводных пловцов и экипажей катеров диверсанты были нейтрализованы.

В ходе учений были также отработаны водолазные спуски на различные глубины в разное время суток, элементы подводного ориентирования в условиях плохой видимости и действия по оказанию помощи водолазу.

Ранее «Крыминформ» сообщило, что военнослужащие морской пехоты ЧФ проводят тренировки по управлению бронетехникой на плаву.