В Новороссийске прошли учения ЧФ по борьбе с диверсантами

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На Новороссийской базе Черноморского флота экипажи катеров «Грачонок» и «Раптор» провели учения по борьбе с диверсантами.
В Новороссийске прошли учения ЧФ по борьбе с диверсантами
  • © судостроительный завод "Вымпел"

Об этом передаёт «Новый Севастополь», ссылаясь на пресс-службу ЧФ.

«В ходе проведения осмотра подводной части корпусов кораблей... водолазами отряда была обнаружена группа условных диверсантов, которая планировала совершить диверсию на объектах Новороссийской ВМБ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, благодаря слаженным действиям подводных пловцов и экипажей катеров диверсанты были нейтрализованы.

В ходе учений были также отработаны водолазные спуски на различные глубины в разное время суток, элементы подводного ориентирования в условиях плохой видимости и действия по оказанию помощи водолазу.

Ранее «Крыминформ» сообщило, что военнослужащие морской пехоты ЧФ проводят тренировки по управлению бронетехникой на плаву.

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