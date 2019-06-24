Морпехи ЧФ проводят тренировки по управлению бронетехникой на плаву

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Механики-водители из подразделений соединения морской пехоты Черноморского флота проводят тренировки по управлению бронетехникой на плаву, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Морпехи ЧФ проводят тренировки по управлению бронетехникой на плаву
  • РИА Новости

Военнослужащие отрабатывают навыки по преодолению водных участков различной глубины, маневрированию на воде в условиях ограниченного прохода, переменному вождению техники по суше и по воде.

Занятия проходили на полигоне боевой подготовки морской пехоты в Севастополе. К тренировкам привлекли около 20 единиц боевой и специальной техники.

Ранее Nation News сообщало, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».

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