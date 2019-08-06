На службу в подразделения ЧФ впервые прибыли выпускники гражданских вузов
- РИА Новости
Среди выпускников — представители Московского государственного технического университета имени Баумана, Московского авиационного института, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и Российского государственного университета нефти и газа.
Они назначены на воинские должности и приступили в исполнению обязанностей.
Для дальнейшего прохождения службы также прибыли более 200 выпускников высших военных учебных заведений Минобороны.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.