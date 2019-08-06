На службу в подразделения ЧФ впервые прибыли выпускники гражданских вузов

На Черноморский флот впервые прибыли выпускники гражданских вузов. Это около 50 лейтенантов, получивших офицерское звание после окончания университетов и институтов, имеющих в своём составе учебные военные центры, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

РИА Новости

Среди выпускников — представители Московского государственного технического университета имени Баумана, Московского авиационного института, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и Российского государственного университета нефти и газа. Они назначены на воинские должности и приступили в исполнению обязанностей. Для дальнейшего прохождения службы также прибыли более 200 выпускников высших военных учебных заведений Минобороны. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.