Морской тральщик ЧФ провёл учения в Средиземном море
- РИА Новости
Занятия состоялись в рамках плановой боевой подготовки в акватории пункта базирования кораблей.
Экипаж провёл поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.
Также организованы корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что тральщик ЧФ «Вице-адмирал Захарьин» прибыл в Новороссийск после первого в 2019 году выхода в Средиземное море.