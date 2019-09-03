Шойгу: учения «Центр-2019» не направлены против других стран

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» не направлены против других стран.
Шойгу: учения «Центр-2019» не направлены против других стран
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«Подчеркну, что «Центр-2019» не направлен против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что «до заинтересованных лиц и представителей военно-дипломатического корпуса доведены сроки, численность войск, вооружения и военной техники, а также замысел учений».

Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России», военный политолог Александр Перенджиев оценил стратегические учения «Центр-2019».

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