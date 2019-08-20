Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»

Почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к стратегическим учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Всего к участию в СКШУ (стратегических командно-штабных учениях. — RT) привлечены около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения», — приводит ТАСС сообщение.

Как отметили в оборонном ведомстве, основные действия пройдут на восьми полигонах в России. Это полигоны Тоцкий и Донгуз, Аданак и Ашулук, Чебаркульский и Сафакулево, а также Алейский и Юргинский.

Ранее подразделения Черноморского флота, базирующиеся на Крымском полуострове и в Краснодарском крае, начали совместные командно-штабные учения.