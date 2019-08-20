Эксперт оценил учения «Центр-2019»

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России», военный политолог Александр Перенджиев в беседе с радио Sputnik оценил стратегические учения «Центр-2019».

«В этих учениях участвуют не только войска Центрального военного округа, но и воинские подразделения других стран», — заявил он.

По его мнению, одним из интересных моментов может быть участие Узбекистана.

Как отметил эксперт, уже традиционно участвуют воинские подразделения стран ОДКБ, Китая, Монголии.

Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.