Эксперт оценил учения «Центр-2019»

Короткая ссылка
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России», военный политолог Александр Перенджиев в беседе с радио Sputnik оценил стратегические учения «Центр-2019».
Эксперт оценил учения «Центр-2019»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В этих учениях участвуют не только войска Центрального военного округа, но и воинские подразделения других стран», — заявил он.

По его мнению, одним из интересных моментов может быть участие Узбекистана.

Как отметил эксперт, уже традиционно участвуют воинские подразделения стран ОДКБ, Китая, Монголии.

Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить