«Выполнили свой долг»: как была отбита террористическая атака на Дагестан в 1999 году

20 лет назад министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил председателю правительства Владимиру Путину о том, что территория Дагестана полностью освобождена от террористов. Масштабное вторжение незаконных вооружённых формирований в республику началось 7 августа 1999 года. Опираясь на членов местного бандподполья, экстремисты планировали создать на территории Чечни и Дагестана единое террористическое «государство». Однако они натолкнулись на ожесточённое сопротивление силовиков и местных ополченцев. Предприняв несколько неудачных попыток закрепиться в Дагестане, 11 сентября террористы начали отступление на территорию Чечни, которую на тот момент не контролировал федеральный центр. Спустя четыре дня Дагестан был полностью освобождён. Эксперты называют события сентября 1999 года поворотной точкой в борьбе с международным терроризмом на Северном Кавказе.

Во второй половине 1990-х годов от нескольких десятков до нескольких сотен радикалов из Дагестана скрывались на территории Чечни. Среди них был Багаутдин Кебедов, ставший одним из идеологов северокавказских боевиков. Весной 1998 года он создал исламистскую радикальную организацию «Исламская шура Дагестана», а также принял участие в формировании террористической структуры «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» (КНИД)*, которую возглавил террорист Шамиль Басаев. Экстремисты продвигали идеи захвата всего Северного Кавказа, включая Дагестан, и создания на территории региона единого «государства».

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Кроме того, в 1997—1998 годах эмиссары исламистов начали прибывать в так называемую Кадарскую зону Дагестана (ваххабитский непризнанный автономный анклав. — RT) и формировать подполье в селе Карамахи Буйнакского района.

В 1999 году небольшие группы террористов, проникающие из Чечни, стали пытаться создавать тайники с оружием на территории Дагестана и вступать в столкновения с российскими силовиками. А Кебедов призвал исламистов к массированному вторжению на территорию республики, заручившись при этом поддержкой нескольких десятков полевых командиров.

«Террористы хотели расколоть Северный Кавказ, разжечь здесь широкомасштабные боевые действия, чтобы они распространились на всю территорию РФ, достигли тех «проблемных зон», где постоянно поднимались сложные межнациональные вопросы.

Действия террористов поддерживали за рубежом, и задачи перед ними ставили широкомасштабные, выделяя значительные суммы на проведение боевых действий», — рассказал в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов полковник запаса Андрей Кошкин.

Начало вторжения

7 августа 1999 года подразделения сформированной под эгидой КНИД террористической организации «Исламская международная миротворческая бригада» вторглись на территорию Дагестана. Непосредственное руководство силами террористической «бригады» осуществлял Басаев.

Общая численность боевиков составляла, по данным различных источников, от 400 до 1,5 тыс. человек.Их первоначальной целью были населённые пункты Ботлихского района Дагестана — Ансалта, Рахата, Тандо и другие.

10 августа террористы из «Исламской шуры» начали распространять заявления о создании так называемого «исламского государства Дагестан» и низложении законных органов власти республики. Временными «командующими» вооружёнными отрядами «шура» объявила Басаева, а также арабского террориста Хаттаба.

9 августа боевики захватили одну из господствующих высот Ботлихского района — Ослиное Ухо, находившуюся к западу от районного центра. Это позволило им установить огневой контроль над значительной территорией. Три дня спустя российские войска нанесли по высоте артиллерийский удар, а 13 августа начался её штурм силами бойцов 108-го гвардейского парашютно-десантного полка и других подразделений ВС РФ. Руководил десантниками командир батальона майор Сергей Костин.

Герой России Сергей Вячеславович Костин

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Федеральные войска стянули на себя крупные силы боевиков. Террористы неоднократно атаковали позиции, занятые десантниками, и каждый раз встречали ожесточённый отпор. Майор Костин в ходе боёв с превосходящими силами террористов погиб. Посмертно он был удостоен звания Героя России. Помимо него, в сражении за Ослиное Ухо отдали свои жизни ещё более десяти российских военнослужащих. Несколько дней спустя боевики были окончательно вытеснены с высоты силами подразделений 247-го десантно-штурмового полка и 131-й мотострелковой бригады.

За несколько дней населённые пункты Ботлихского района Дагестана были очищены от террористов. 23 августа Басаев отвёл свои отряды на территорию Чечни.

Плечом к плечу с силовиками в боях против террористов сражались и ополченцы из числа жителей Дагестана, взявшиеся за оружие, чтобы защитить от бандитов свои дома.

«Местное ополчение продемонстрировало желание бороться с террористами, и это поддерживало силовиков, понимавших, что они решают задачу не одни. В той ситуации эта поддержка была чрезвычайно важна», — сказал Кошкин.

«Восстановили территориальную целостность страны»

27 августа представители официальных властей Дагестана потребовали от представителей исламистского подполья в Кадарской зоне сложить оружие. После того как мирные призывы были проигнорированы, 29 августа началась крупномасштабная войсковая операция по ликвидации анклава. В Кадарской зоне окопались порядка 500 террористов под командованием амира Джаруллы. Бои были тяжёлыми. Вывозя раненых солдат с передовой, погибла медицинская сестра, сержант внутренних войск Ирина Янина. Посмертно она была удостоена звания Героя России и зачислена в списки личного состава воинской части.

Ирина Юрьевна Янина ― медицинская сестра медицинской роты бригады оперативного назначения ВВ МВД России. За героизм, мужество и самопожертвование, проявленные при спасении раненых военнослужащих, ей было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации

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Пытаясь отвлечь внимание российских властей и силовиков от Кадарской зоны, боевики организовали несколько масштабных терактов, направленных против мирного населения РФ. 5 сентября террористы под командованием Басаева и Хаттаба вновь вторглись на территорию Дагестана. Теперь их целью стал Новолакский район республики. В тот же день до 200 бандитов атаковали блокпост российских силовиков в селе Тухчар, на котором находились, согласно информации СМИ, 13 военнослужащих внутренних войск и 18 дагестанских омоновцев. Российские силовики оказали ожесточённое сопротивление и нанесли болезненные потери боевикам. Однако экстремистам удалось взять в плен нескольких военнослужащих. Впоследствии они были казнены.

5—6 сентября дали бой захватчикам, а затем прорвались к основным силам федеральных войск бойцы дагестанского и липецкого ОМОНа, находившиеся в селе Новолакское.

8 сентября правительственные силы и дагестанское ополчение восстановили контроль над селом Карамахи. Четыре дня спустя исламисты были полностью вытеснены из Кадарской зоны. Басаев был вынужден приказать своим отрядам покинуть Дагестан.

14 сентября федеральные силы взяли под свой контроль село Новолакское. На следующий день министр обороны Игорь Сергеев доложил председателю правительства Владимиру Путину о том, что Дагестан полностью освобождён от террористов.

В дальнейшем борьба с бандами радикалов продолжилась уже на территории Чечни.

За время боёв с террористами в Дагестане в августе—сентябре 1999 года погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных жителей. По различным оценкам, были ликвидированы 2—2,5 тыс. боевиков.

Как отметил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, действия силовиков были направлены исключительно на защиту населения России и Дагестана и ликвидацию террористов, которые совершили акт агрессии.

«С точки зрения эффективности и российская армия, и силовые структуры переживали не лучшие времена и, соответственно, те проблемы, которые были в период Первой чеченской войны (1994—1996 годы), никуда не исчезли. У силовиков было много проблем как бытового характера, так и связанных с вооружением, комплектацией, подготовкой. Однако правоохранительные структуры и вооружённые силы выполнили свой долг и вместе с народом Дагестана, с ополченцами, которые первыми приняли удар на себя, не позволили бандам развить наступление, а затем ликвидировали прорыв и восстановили территориальную целостность страны, разгромив террористов», — подчеркнул эксперт.

11 сентября 2019 года в селе Ботлих был открыт памятник участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам — участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году. 12 сентября в ходе визита в Дагестан с ополченцами, которые защищали республику от террористов, встретился президент России Владимир Путин.

«15 сентября 1999 года — это важная и переломная дата во всех смыслах, поскольку именно те события стали точкой прекращения территориально-политического кризиса, который в конечном итоге мог привести к распаду страны. Речь шла о возрождении её государственности и территориальной целостности», — считает Шаповалов.

По его словам, «события, связанные с защитой Дагестана от банд сепаратистов и террористов, свидетельствуют о стремлении подавляющего большинства населения республики к защите не только своей территории, но и территориальной целостности России».

Почётный караул у памятника участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам — участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году

РИА Новости

© Алексей Никольский

Как отмечает Андрей Кошкин, действия властей и силовиков РФ в сентябре 1999 года были направлены на «преодоление серьёзной угрозы стране».

«В тех условиях стоял жёсткий вопрос о том, как сохранить целостность, какой идеей объединить россиян. В данном случае события, которые происходили в Дагестане, стали серьёзнейшей проверкой. Нынешний президент РФ прилетал туда и лично изучал ситуацию, принял адекватные меры, которые позволили преодолеть этот непростой период», — отметил Кошкин.

По его мнению, в 1999 году Российская Федерация пережила своего рода перезагрузку.

«Сегодня те события стали символом начала развития страны и восстановление её былой славы как преемницы традиций Советского Союза, которые позволили России занять свою нишу. В наши дни Россию во всём мире рассматривают как государство, без которого невозможно решить глобальные вопросы, особенно в сфере безопасности», — подытожил Кошкин.

* «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.