ГД приняла во втором чтении проект о льготах для ополченцев Дагестана
- РИА Новости
Как уточняет Интерфакс, в первом чтении предлагалось наделить ополченцев Дагестана статусом ветерана без какой-либо материальной поддержки.
Ко второму чтению была внесена поправка, приравнивающая данную категорию к участникам боевых действий, которая предусматривает ежемесячную денежную выплату и ряд льгот по ЖКХ.
В ходе прямой линии во время включения из дагестанского села Ботлих к президенту России Владимиру Путину обратился один из ополченцев, давших отпор террористам в 1999 году.
Он задал вопрос о возможности присвоения статуса участника боевых действий тем, кто помогал военным защищать Дагестан.
По итогам прямой линии глава государства подписал поручения. Среди них — повышение пособий для малообеспеченных семей с детьми от полутора до трёх лет и выдача статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана.
Подробнее — в материале RT.