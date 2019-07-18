ГД приняла во втором чтении проект о льготах для ополченцев Дагестана

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о наделении ополченцев Дагестана статусом ветеранов с поправкой, предусматривающей для них ежемесячные денежные выплаты.
ГД приняла во втором чтении проект о льготах для ополченцев Дагестана
  • РИА Новости

Как уточняет Интерфакс, в первом чтении предлагалось наделить ополченцев Дагестана статусом ветерана без какой-либо материальной поддержки.

Ко второму чтению была внесена поправка, приравнивающая данную категорию к участникам боевых действий, которая предусматривает ежемесячную денежную выплату и ряд льгот по ЖКХ.

В ходе прямой линии во время включения из дагестанского села Ботлих к президенту России Владимиру Путину обратился один из ополченцев, давших отпор террористам в 1999 году.

Он задал вопрос о возможности присвоения статуса участника боевых действий тем, кто помогал военным защищать Дагестан.

По итогам прямой линии глава государства подписал поручения. Среди них — повышение пособий для малообеспеченных семей с детьми от полутора до трёх лет и выдача статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана. 

Подробнее — в материале RT.

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