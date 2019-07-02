По итогам прямой линии: Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам прямой линии. Среди них — повышение пособий для малообеспеченных семей с детьми от полутора до трёх лет, выдача статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, в 1999 году помогавшим в проведении контртеррористической операции, а также повышение доходов пожарных. Глава государства распорядился разобраться с зарплатами врачей скорой помощи и устранить ситуацию, в которой семьи, имеющие право на льготную ипотеку, не получают её от своих банков.

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.

Эту возможность должны получить те семьи, чей подушевой доход ниже двукратной величины регионального прожиточного минимума.

На данный момент пособие составляет всего 50 рублей. Изначально выплата была введена в 1994 году как временная и с тех пор ни разу не индексировалась. На необходимость исправить эту ситуацию 19 июня в ходе совещания указывал Дмитрий Медведев.

«За 25 лет сумма эта ни разу не повышалась, не индексировалась, и её размер вызывает у людей только недоумение и обиду. В системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно», — говорил он.

Среди других поручений президента правительству стоит отметить также требование создать механизм, который позволит сгладить колебание цен на авиационный керосин и дорожный битум на внутреннем рынке. Помимо этого, Путин отдал распоряжение повысить уровень оплаты труда сотрудникам пожарной охраны МЧС в этом году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года — до 32 тыс.

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Также правительство должно будет разработать меры по обеспечению жилых территорий социальной инфраструктурой. Согласно поручению, кабмин также предложит источники финансирования такой инфраструктуры.

Ещё одно поручение президента правительству касается создания независимой и безопасной информационной инфраструктуры «путём использования преимущественно отечественного программного обеспечения».

В поручениях затронута тема участников ополчения из Дагестана, которые помогали властям в контртеррористической операции в 1999 году. Согласно документу, правительство должно будет изменить законодательство с целью признания их ветеранами боевых действий.

«Я с вами согласен и полностью поддерживаю, нужно это решение принять. Это делается несложно: нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам военных действий. Поручаю правительству сделать это, и сделать как можно быстрее», — говорил Путин во время прямой линии.

Зарплаты, уголовные дела, ветераны

Некоторые поручения относятся к полномочиям отдельных министерств. Так, Минсельхоз должен будет разработать предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания. А Минздрав проведёт анализ среднего уровня зарплат сотрудников скорой медицинской помощи.

«Было смс по поводу заработной платы в скорой помощи. Я попрошу (министра здравоохранения Скворцову. — RT) Веронику Игоревну, чтобы она в региональном разрезе… там конкретный регион назывался… Надо посмотреть, что по регионам происходит с точки зрения заработной платы в скорой помощи», — сказал Путин.

Минфин и Банк России должны будут принять меры по недопущению ситуаций, когда семьи, имеющие право на социальную поддержку ипотечных кредитов, не получали её от своих банков.

Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД и ФСБ должны будут проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. В случае необходимости указанные ведомства должны будут принять меры в области оперативно-разыскной деятельности, дознании и предварительном следствии.

«Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчётности, чтобы ради галок людей не сажали, чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом (Иваном Голуновым. — RT), которого вы упомянули», — подчёркивал Путин.

Администрация президента, Верховный суд, Генеральная прокуратура и СК должны будут разработать предложения, которые не дадут использовать статью об организованной преступной деятельности по отношению к экономическим преступлениям.

«На сегодняшний день юридическая техника (а юридическая техника — это просто изложение сути проблемы), описанная в законе, такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то из членов этой организации замечен в нарушениях закона. И это, конечно, недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон», — говорил президент.