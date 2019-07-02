Путин поручил усовершенствовать контроль за делами о наркотиках

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Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре вместе с СК, ФСБ и МВД проанализировать практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и принять меры по совершенствованию контроля за законностью решений.
Путин поручил усовершенствовать контроль за делами о наркотиках
  • РИА Новости

«Проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и... принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел», — говорится в поручении Путина по итогам прямой линии, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин поручил Минздраву и МВД проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.

Ранее Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и затем освобождён из-за отсутствия доказательств вины.

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