Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым

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Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и затем освобождённого из-за отсутствия доказательств вины.
Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым
  • РИА Новости

«Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол. Это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — сказал российский лидер, выступая перед журналистами по итогам G20 в Японии.

Ранее Путин в ходе прямой линии, комментируя дело Голунова, призвал избежать подобных случаев в будущем и усилить контроль за деятельностью правоохранительных органов.

В МВД, в свою очередь, пообещали принимать жёсткие меры к сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе улик.

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