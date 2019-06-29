Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым

Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и затем освобождённого из-за отсутствия доказательств вины.

«Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол. Это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — сказал российский лидер, выступая перед журналистами по итогам G20 в Японии.

Ранее Путин в ходе прямой линии, комментируя дело Голунова, призвал избежать подобных случаев в будущем и усилить контроль за деятельностью правоохранительных органов.

В МВД, в свою очередь, пообещали принимать жёсткие меры к сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе улик.