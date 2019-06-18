В МВД пообещали принять жёсткие меры к сотрудникам за провокации с наркотиками

Первый замглавы Министерства внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД будет принимать самые жёсткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе соответствующих доказательств.

«Сегодня действительно был повод по определённой ревизии 228-й статьи в сторону возможного смягчения санкции. Но это надо оценивать очень комплексно… Те, кто говорит, что была провокация с доказательной частью, — мы однозначно будем принимать самые жёсткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали», — приводит РИА Новости слова Горового.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина и руководителя управления внутренних дел по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Президент принял такое решение после ходатайства министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Глава ведомства попросил отправить в отставку двух генералов в связи с делом журналиста Ивана Голунова. 11 июня с него были сняты обвинения в сбыте наркотиков.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о смягчении ст. 228 Уголовного кодекса о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков.