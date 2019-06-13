После ходатайства главы МВД: Путин уволил двух генералов в связи с делом Голунова

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина и руководителя управления внутренних дел по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Оба находятся в звании генерал-майоров. Президент принял такое решение после ходатайства министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Глава ведомства попросил отправить в отставку двух генералов в связи с делом журналиста Ивана Голунова. 11 июня с него были сняты обвинения в сбыте наркотиков.

В четверг, 13 июня, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей двух высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в указе, со своих постов уволены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин, а также глава управления внутренних дел по Западному административному округу главка МВД России по столице генерал-майор полиции Андрей Пучков.

Обратим внимание, что такое решение глава государства принял после того, как министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подал соответствующее ходатайство в связи с прекращением уголовного преследования в отношении журналиста Ивана Голунова.

Его задержали 6 июня сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре. При этом, как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, при личном досмотре было обнаружено «пять свёртков с порошкообразным веществом». Позднее установили, что в них находилось около четырёх граммов наркотического вещества — метилэфедрона. Помимо этого, при обыске в квартире журналиста также были найдены запрещённые вещества. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков).

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Сам Голунов отрицал обвинения, указывая, что наркотики ему подбросили, пытаясь оказать на него давление в связи с профессиональной деятельностью. Также журналист рассказал, что на него пытались воздействовать психологически и физически.

«В момент освидетельствования я в очередной раз попросил позвонить адвокату и схватился за стул. Полицейские стали тянуть меня за руки, после чего мы упали, я ударился левой частью головы о ступеньку. Я оцарапал кисть правой руки, когда меня тащили. Внизу лестницы я лежал на земле, меня волокли, и Максим (один из оперативников. — RT) надавил мне головой на грудь. Другой сотрудник по имени Максим ударил меня кулаком в щёку», — говорил Голунов в ходе допроса.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. За него заступились многие представители средств массовой информации, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Власть должна ответить на все вопросы общества по этому аресту. По той простой причине, что у общества их очень, очень, ОЧЕНЬ много», — написала она в своём Telegram-канале 7 июня.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника столичной полиции Олега Баранова, который взял уголовное дело под личный контроль, «максимально объективно разобраться» в ситуации.

На следующий день Никулинский районный суд отправил Голунова под домашний арест до 7 августа, удовлетворив ходатайство защиты. Во время заседания журналист вновь указал, что «никогда не употреблял наркотики» и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться «честных правил игры».

Однако Голунов находился под домашним арестом чуть более двух суток. Во вторник, 11 июня, глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о закрытии уголовного дела против журналиста «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Такое решение было принято на основании биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

«Сегодня он будет освобождён из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — говорил Колокольцев.

Вечером того же дня в здании Главного следственного управления МВД России с журналиста сняли электронный браслет и вручили постановление о прекращении уголовного дела. После этого он вышел на свободу, где его ждали десятки человек, в том числе коллеги-журналисты.

«Лучшей моральной компенсацией для меня будет, если таких дел никогда больше не будут заводить. Я и дальше буду заниматься своими расследованиями. Я надеюсь, что никто не окажется в такой ситуации, как я. Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Вероятно, мне придётся очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие», — сказал Голунов.

«Одна ложка дёгтя может испортить бочку мёда»

По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, дело Голунова продемонстрировало, что «власть слышит гражданское общество» и способно признать ошибки.

«Я считаю, что правоохранительная система делает очень большую работу по защите общества, что она стоит у государственного знамени и охраняет государственность. Но, как говорится, одна ложка дёгтя может испортить бочку мёда, и вот такие ошибки, мне кажется, не единичны, раз общество так остро отреагировало на это», — цитирует омбудсмена РИА Новости.

В Общественной наблюдательной комиссии также отметили готовность власти «признавать ошибки и исправлять их». Замглавы ОНК Ева Меркачёва выразила уверенность, что виновные в подлоге сотрудники правоохранительных органов будут наказаны.

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«Как только мы привлекли внимание к множественным процессуальным нарушениям по задержанию и попросили проверку, она была сделана и показала нашу правоту», — сказала Меркачёва.

Вместе с тем начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы Андрей Щиров, чьи сотрудники занимались разработкой и задержанием Голунова, заявил RT, что не боится уголовного преследования.

«Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела. Что там может быть в этом уголовном деле написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон», — сказал полковник.

Добавим, что оценку правомерности действий задержавших журналиста сотрудников полиции даст Следственный комитет РФ, куда были переданы материалы внутреннего расследования, проводимого подразделением собственной безопасности МВД.