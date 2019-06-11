«Обвинения сняты»: уголовное дело Ивана Голунова прекращено
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Во вторник, 11 июня, журналист «Медузы» Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста. Все обвинения с него уже сняты. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», — сказал глава МВД.
По его словам, дело в отношении журналиста продемонстрировало, что права любого гражданина РФ должны быть всегда защищены независимо от его профессиональной принадлежности.
Наряду с этим в Следственный комитет РФ были переданы материалы внутреннего расследования, проводимого подразделением собственной безопасности МВД, чтобы оценить правомерность действий сотрудников полиции.
«На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», — подчеркнул Колокольцев.
Кроме того, министр внутренних дел решил ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении главы управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.
Между тем в СКР уже заявили, что следствие намерено установить все обстоятельства задержания Голунова.
Наряду с этим Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы согласовал проведение в воскресенье, 16 июня, массовой акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в незаконном обороте наркотиков. Обращение было подано главой Союза журналистов Москвы Павлом Гусевым, председателем СЖР Владимиром Соловьёвым и членом СПЧ по развитию гражданского общества и правам человека Екатериной Винокуровой.
«С учётом широкого общественного резонанса, правительство Москвы согласовало указанное обращение», — приводит текст сообщения Интерфакс.
Митинг пройдёт на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00. Заявленная численность мероприятия — до 20 тыс. человек.
Напомним, что 6 июня сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре задержали журналиста Ивана Голунова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы, при личном досмотре у мужчины было обнаружено «пять свёртков с порошкообразным веществом», после проведения экспертизы было установлено, что в них было около четырёх граммов наркотического вещества — метилэфедрона. Кроме того, позднее в МВД заявили о том, что запрещённые вещества нашли при обыске в квартире журналиста. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.
В ходе допроса и судебного заседания, на котором огласили меру пресечения, корреспондент «Медузы» отрицал свою вину. По его мнению, уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью.
«Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чём не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры», — сказал Голунов в зале Никулинского районного суда.
«Виновные в издевательстве над законом должны предстать перед судом»
По мнению председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, завершение уголовного преследования Ивана Голунова стало «победой гражданского общества, надзорных органов, здравого смысла и закона».
«Мы убеждены в том, что это не должно стать точкой в данной истории, потому что те, кто виновны в этом издевательстве над законом, должны предстать перед судом», — сказал Федотов.
Освобождение корреспондента «Медузы» Ивана Голунова также приветствовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Последний раз я так радовалась за свою страну, когда гуляла по Никольской по время ЧМ, кажется. Потому что этот один Голунов — ни разу ни один Голунов. Это о том, как всё устроено. И в какую сторону всё будет — потихоньку, со скрипом, но всё-таки двигаться впредь. Пойду выпью безалкогольного шампанского, что ли», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
Как заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, решение руководства МВД будет положительно отмечено как журналистским сообществом, так и общественным мнением. По его словам, можно говорить, что в ведомстве провели серьёзную работу.
«И это решение доказывает, что не было с самого начала никакой причины рассматривать это дело как начало широкой атаки на свободу слова в России», — цитирует сенатора РИА Новости.
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