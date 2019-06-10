«Нигде и никогда нельзя исключать ошибок»: в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг дела Голунова

Владимиру Путину доложили о резонансном задержании журналиста Ивана Голунова в пятницу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, власти «пристально наблюдают за всеми деталями». Также в понедельник о ситуации с Голуновым главе государства рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Кроме того, стали известны результаты экспертизы МВД. Она показала, что на смывах с ладоней и ногтей журналиста не обнаружены наркотические вещества.

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании журналиста Ивана Голунова в пятницу, 7 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Кремль не может прокомментировать уголовное дело Голунова. Я могу лишь вам сказать, что о деле было доложено в Петербурге ещё в пятницу президенту, было доложено о том, что это весьма резонансное дело», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремль «не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз», но будет наблюдать за всеми деталями.

«Это конкретное дело породило некоторые вопросы, большое количество вопросов. Мы это видим и тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно», — подчеркнул Песков.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, в Кремле обратили внимание на уточнения, которые сделали представители МВД, по вопросу ранее опубликованных фотоснимков.

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«Да, действительно, мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовал. В данном случае мы не можем руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме как официальной информацией, которая поступает по линии соответствующих органов МВД», — заявил Песков.

По его словам, ситуация вокруг дела Голунова — повод для пристального внимания соответствующих служб, которые смогут установить, были допущены нарушения или нет.

«Я могу точно сказать, что, конечно, чтобы этого не происходило, просто нужно предоставлять необходимые объяснения. Причины каких-то ошибок, сама по себе ошибка, она возможна, потому что везде работают люди, — сказал пресс-секретарь президента. — Нигде и никогда нельзя исключать ошибок, ошибки допускают, в том числе, и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное — потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились с тем, чтобы они не повторялись впредь».

Кроме того, в понедельник, 10 июня, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также рассказала президенту РФ о деле Голунова.

«В биологических средах наркотики были не обнаружены»

Ранее стало известно, что тест на наркотики журналиста Ивана Голунова показал отрицательные результаты. Об этом сообщил внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире телеканала «Россия-1».

«На сегодняшний день различными нашими методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики были не обнаружены», — сказал Брюн.

Аналогичную информацию журналистам сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД также не обнаружили», — приводит слова юриста ТАСС. В подтверждение этих сведений Чиков опубликовал в своём Telegram-канале копию фрагмента экспертного заключения.

В опубликованном юристом документе говорится, что на «поверхностях представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук, и на поверхностях представленных на экспертизу ногтевых пластин наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ не обнаружено».

Консолидация медийного сообщества

Печатные версии российских деловых изданий РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» в понедельник вышли с одинаковой первой полосой, посвящённой задержанию Ивана Голунова.

На первой странице всех трёх изданий была размещена надпись «Я/Мы Иван Голунов».

Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова



Три ведущих деловых издания выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиковhttps://t.co/nzWPmmJPuHpic.twitter.com/kHeElVp23P — РБК (@ru_rbc) June 9, 2019

В Минкомсвязи отметили это событие и указали на высокую консолидацию медийного сообщества. Об этом заявил замминистра массовых коммуникаций и связи РФ Алексей Волин.

«Мы отмечаем очень высокую степень и уровень консолидации медийного сообщества, потому что у всех представителей медиарынка была очень похожая и достаточно активная позиция. Это хорошо», — сказал Волин.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня. По данным полиции, он имел при себе пять свёртков с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в них было около четырёх грамм метилэфедрона. Позднее правоохранительные органы сообщили, что запрещённые вещества также нашли у журналиста в квартире. 8 июня суд поместил Голунова, обвиняемого следствием в незаконном обороте наркотиков, под домашний арест.

Сам журналист отрицает свою вину и утверждает, что найденные при нём свёртки ему не принадлежат, а само задержание — это провокация. По его словам, он никогда не употреблял наркотики.

Ситуация спровоцировала широкий общественный резонанс. В Москве и ряде других городов прошли акции в поддержку журналиста.