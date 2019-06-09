Расследование дела Голунова передали в ГУ МВД по Москве

Короткая ссылка
Расследование уголовного дела в отношении корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова передано из УВД по ЗАО г. Москвы в Главное следственное управление ГУ МВД по столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Уголовное дело в отношении И. Голунова, возбуждённое УВД по ЗАО г. Москвы, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК России, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве. Расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по г. Москве Олега Баранова», — приводятся в сообщении слова начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрия Титова.

Ранее суд в Москве избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам Голунова, наркотики ему подбросили.

Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить