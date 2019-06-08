Суд отправил журналиста «Медузы» Голунова под домашний арест

Суд в Москве избрал корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал судья.

По решению суда Голунов будет находиться под домашним арестом до 7 августа. Его освободили в зале суда.

Ранее руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что Голунову предъявлено официальное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам Голунова, наркотики ему подбросили.

Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.