Суд отправил журналиста «Медузы» Голунова под домашний арест
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал судья.
По решению суда Голунов будет находиться под домашним арестом до 7 августа. Его освободили в зале суда.
Ранее руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что Голунову предъявлено официальное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам Голунова, наркотики ему подбросили.
Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.