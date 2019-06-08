Адвокат: Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что МВД предъявило журналисту «Медузы» Ивану Голунову официальное обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

«Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт», — цитирует РИА Новости Павла Чикова.

Накануне стало известно, что в Москве полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили. В Москве у Главного управления МВД прошла акция в поддержку Голунова.

Подробнее — в материале RT.