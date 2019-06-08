Адвокат: Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков
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«Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт», — цитирует РИА Новости Павла Чикова.
Накануне стало известно, что в Москве полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили. В Москве у Главного управления МВД прошла акция в поддержку Голунова.
Подробнее — в материале RT.