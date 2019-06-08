Адвокат: Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

Короткая ссылка
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что МВД предъявило журналисту «Медузы» Ивану Голунову официальное обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 
Адвокат: Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков
  • © страница Ивана Голунова в социальной сети

«Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт», — цитирует РИА Новости Павла Чикова.

Накануне стало известно, что в Москве полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили. В Москве у Главного управления МВД прошла акция в поддержку Голунова.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить