«Пакетик лежал в рюкзаке»: в Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в обороте наркотиков

В Москве полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. При обыске в рюкзаке у журналиста нашли пакет с 4 граммами метилэфедрона. Кроме того, на съёмной квартире, по данным МВД, были обнаружены «три пакета, свёрток с порошкообразным веществом и весы». Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника столичной полиции Олега Баранова взять дело на личный контроль.

В пятницу, 6 июня, в центре Москвы сотрудники полиции задержали специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста был обнаружен пакет с наркотиками. В ходе обысков в квартире Голунова также были найдены «три пакета, свёрток с порошкообразным веществом и весы».

«Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свёртков с порошкообразным веществом, — заявили в пресс-службе столичной полиции. — По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта изъятое при личном досмотре является наркотическим средством — метилэфедроном, массой около 4 граммов».

В отношении Голунова МВД возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Просил позвонить адвокату

Сам Голунов в ходе допроса (RT ознакомился с документом) заявил, что обнаруженный в его рюкзаке пакет ему не принадлежит, а его задержание — это провокация. Журналист пояснил, что никогда не употреблял наркотики и даже не прикасался к ним. Он попросил правоохранителей провести смывы рук и срез ногтевых пластин, однако в этом ему было отказано.

По словам журналиста, пакет с наркотиками он увидел в первый раз, а при задержании полицейские были у него за спиной и могли подбросить запрещённое вещество в сумку.

«Вместе с тем, я не могу утверждать это точно», — подчёркивает Голунов.

Также спецкор «Медузы» в ходе допроса отметил, что на него оказывалось психологическое давление и физическое насилие.

«В момент освидетельствования я в очередной раз попросил позвонить адвокату и схватился за стул. Полицейские стали тянуть меня за руки, после чего мы упали, я ударился левой частью головы об ступеньку. Я оцарапал правую кисть правой руки, когда меня тащили. Внизу лестницы я лежал на земле, меня волокли, и Максим (один из оперативников. — RT) надавил мне головой на грудь. Другой сотрудник по имени Максим ударил меня кулаком в щёку», — пояснял он.

Позднее в полиции опровергли сообщения о том, что Голунова избили.

«Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности», — сказали в ведомстве.

Голунов также отмечает, что неоднократно просил полицейских дать ему возможность связаться с адвокатом и знакомыми, однако правоохранители ему отказывали, поясняя, что защитник при проводимых следственных действиях ему не нужен.

Стоит отметить, что на вопрос о фактическом месте проживания журналист отвечать отказался. По данным МВД Москвы, квартиру на Вешняковской улице, где проходил обыск, Голунов снимает.

Защитник журналиста Дмитрий Джулай рассказал, что, по его мнению, наркотики в рюкзак были подброшены.

«Пакетик лежал в рюкзаке поверх всех остальных вещей, — пояснил Джулай. — Это значит, что его кто-то положил в последний момент, иначе он бы перемешался с остальным содержимым во время ходьбы. Дома на шкафу полицейские нашли весы и ещё один такой же пакетик, с тремя свертками. Иван утверждает, что сотрудник полиции заходил за шкаф, у него была возможность подбросить наркотики. Кроме того, во время обыска полицейские сразу же целенаправленно пошли именно к этому шкафу».

Защитник также отмечает, что все действия с Голуновым правоохранители проводили без адвоката — в течение 12 часов он находился в УВД один. Связаться с Джулаем RT не удалось.

Поступали угрозы из-за расследований

В момент задержания Голунов ехал на встречу с журналистом Ильей Васюниным.

«Я хотел с ним посоветоваться по журналистским вопросам и он с радостью откликнулся, — рассказал RT Васюнин. — Должны были встретиться у «Шоколадницы» напротив цирка в 14:30, я написала что задерживаюсь на 10 мин. Получил в ответ «ага». В итоге на месте его не было, телефон был недоступен. То есть его задержали ровно в тот момент, когда мы должны были встретиться. Представить, что он мог вести какие-то вещества на встречу со мной в центре города днём — это абсурд. Несколько лет назад у него был инсульт. Связывать его с наркотиками абсолютно дико. Для меня совершенно очевидно, что обвинения, которые ему предъявлены, являются абсурдными и никак не связаны с реальностью».

Коллеги Голунова связывают арест с его профессиональной деятельностью — расследованиями о коррупции в Москве.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор издания Иван Колпаков рассказали, что Голунову поступали угрозы из-за его расследований.

«Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами», — говорится в заявлении Медузы».

Глава МВД Москвы Олег Баранов возьмёт уголовное дело в отношении Голунова на личный контроль. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника столичной полиции «максимально объективно разобраться».

Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что прокуратура согласилась с возбуждением дела, однако это «ещё не означает, что вина доказана».

Куренной отметил, что прокуратура будет самым тщательным образом следить за ходом расследования и уже проверяет сообщения о том, что Голунова били и не давали ему связаться с родственниками. Также представитель надзорного ведомства заявил, что если будет написано заявление о связи уголовного преследования Голунова с его профессиональной деятельностью, то эта версия будет проверена.