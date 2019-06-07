В Москве задержали корреспондента «Медузы»
- РИА Новости
«Задержание произошло накануне на Цветном бульваре в Москве. Голунова скрутили и привезли в отдел полиции», — цитирует юриста ТАСС.
По его словам, защита полагает, что наркотики работнику СМИ подбросили.
В пресс-службе ГУ МВД заявили, что при личном досмотре у Голунова нашли около 4 г наркотического средства, а по месту проживания — три пакета, свёрток с порошкообразным веществом и весы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК, проводятся следственные действия.
В ведомстве также опровергли сообщения о том, что журналиста избили при задержании.