В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай. Журналиста подозревают в попытке сбыта наркотиков.

«Задержание произошло накануне на Цветном бульваре в Москве. Голунова скрутили и привезли в отдел полиции», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, защита полагает, что наркотики работнику СМИ подбросили.

В пресс-службе ГУ МВД заявили, что при личном досмотре у Голунова нашли около 4 г наркотического средства, а по месту проживания — три пакета, свёрток с порошкообразным веществом и весы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК, проводятся следственные действия.

В ведомстве также опровергли сообщения о том, что журналиста избили при задержании.