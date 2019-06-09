Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотики

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов, в отношении которого следствие возбудило уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, заявил, что никогда не употреблял наркотические вещества. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я никогда не употреблял наркотики, никогда не имел при себе никаких наркотиков, если этим не считаются какие-то таблетки, которые мне выписывал доктор, это было год назад, по рецепту я покупал в государственной аптеке таблетки, которые, мне говорили, — какие-то лёгкие психотропные вещества», — заявил он.

Также Голунов сообщил, что не является штатным сотрудником издания «Медуза».

«Я выполняю работу, мне платят за неё деньги. Трудовая книжка моя находится у меня. Там, где я захочу, там я и работаю», — сказал он.

Ранее расследование дела Голунова передали в ГУ МВД по Москве.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По его словам, наркотики ему подбросили.

8 июня Никулинский суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста.