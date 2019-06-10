Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Первая полоса изданий представляет собой надпись: «Я/Мы Иван Голунов».
В совместном заявлении говорится, что редакции приветствуют выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения журналисту, однако не считают представленные следствием доказательства его вины убедительными.
Также в нём высказывается предположение, что задержание и последующий арест Голунова могут быть связаны с его профессиональной деятельностью, в связи с чем издания требуют детальной проверки действий сотрудников МВД.
8 июня суд отправил Голунова под домашний арест.