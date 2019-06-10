Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Первая полоса изданий представляет собой надпись: «Я/Мы Иван Голунов».

В совместном заявлении говорится, что редакции приветствуют выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения журналисту, однако не считают представленные следствием доказательства его вины убедительными.

Также в нём высказывается предположение, что задержание и последующий арест Голунова могут быть связаны с его профессиональной деятельностью, в связи с чем издания требуют детальной проверки действий сотрудников МВД.

8 июня суд отправил Голунова под домашний арест.