Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Исследование продолжается, но на сегодняшний момент (наркотики) не обнаружены», — цитирует медика РИА Новости.
В свою очередь, адвокат Павел Чиков в своём Telegram-канале проинформировал, что в контрольных смывах с ладоней и на ногтевых пластинах наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД также не обнаружили.
О задержании Голунова стало известно 7 июня. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. По словам самого журналиста, их ему подбросили.
Суд отправил его под домашний арест.
10 июня Общественная палата рассмотрит данное дело.