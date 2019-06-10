Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат

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Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Исследование продолжается, но на сегодняшний момент (наркотики) не обнаружены», — цитирует медика РИА Новости.

В свою очередь, адвокат Павел Чиков в своём Telegram-канале проинформировал, что в контрольных смывах с ладоней и на ногтевых пластинах наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД также не обнаружили.

О задержании Голунова стало известно 7 июня. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. По словам самого журналиста, их ему подбросили.

Суд отправил его под домашний арест.

10 июня Общественная палата рассмотрит данное дело.

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