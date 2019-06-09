Общественная палата Москвы рассмотрит дело Голунова 10 июня
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- РИА Новости
«Это комиссия Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю. Я как зампред Общественной палаты Москвы, в качестве которого я поручался за Голунова, провожу заседание этой комиссии», — уточнил он.
Голунов был задержан 6 июня в центре столицы.
Отмечалось, что в ходе досмотра в рюкзаке у журналиста был обнаружен пакет с наркотическими веществами. По словам самого Голунова, наркотики ему подбросили.
8 июня Никулинский суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста.