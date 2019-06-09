Общественная палата Москвы рассмотрит дело Голунова 10 июня

Короткая ссылка
Заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с РИА Новости рассказал, что ОП рассмотрит ситуацию с журналистом Иваном Голуновым в понедельник, 10 июня.
Общественная палата Москвы рассмотрит дело Голунова 10 июня
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Это комиссия Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю. Я как зампред Общественной палаты Москвы, в качестве которого я поручался за Голунова, провожу заседание этой комиссии», — уточнил он.

Голунов был задержан 6 июня в центре столицы.

Отмечалось, что в ходе досмотра в рюкзаке у журналиста был обнаружен пакет с наркотическими веществами. По словам самого Голунова, наркотики ему подбросили.

8 июня Никулинский суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить