В МВД сообщили о госпитализации Голунова

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RT
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Об этом сообщили в МВД. Ранее журналисту было предъявлено официальное обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
В МВД сообщили о госпитализации Голунова
  • © vmestemedia.ru/Handout via REUTERS

«Задержанный обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. 7 июня возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.

8 июня должен состояться суд по мере пресечения журналисту. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что следствие будет просить Никулинский суд Москвы о продлении срока задержания Голунова на трое суток. 

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