В МВД сообщили о госпитализации Голунова
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«Задержанный обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. 7 июня возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.
8 июня должен состояться суд по мере пресечения журналисту. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что следствие будет просить Никулинский суд Москвы о продлении срока задержания Голунова на трое суток.