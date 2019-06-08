Адвокат: следствие попросит суд о продлении задержания Голунова
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Об этом информирует ТАСС.
По словам Чикова, следователь не разрешает госпитализировать журналиста в больницу.
«Собирается ехать с ним в суд и ходатайствовать о продлении задержания на 72 часа», — заявил он.
Ранее Чиков сообщил, что Голунову официально предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили.
Возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.