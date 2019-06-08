Адвокат: следствие попросит суд о продлении задержания Голунова

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Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что следствие будет просить Никулинский суд Москвы о продлении срока задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова на трое суток.
Адвокат: следствие попросит суд о продлении задержания Голунова
  • © vmestemedia.ru/Handout via REUTERS

Об этом информирует ТАСС.

По словам Чикова, следователь не разрешает госпитализировать журналиста в больницу.

«Собирается ехать с ним в суд и ходатайствовать о продлении задержания на 72 часа», — заявил он.

Ранее Чиков сообщил, что Голунову официально предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили.

Возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.

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