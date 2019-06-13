Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
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Глава государства, как заявили в пресс-службе Кремля, подписал соответствующий указ.
От занимаемых должностей освобождены генерал-майор полиции Юрий Девяткин (начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве) и генерал-майор полиции Андрей Пучков (начальник управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД России по Москве).
11 июня стало известно о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова.
Как заявлял глава МВД России Владимир Колокольцев, он будет ходатайствовать перед президентом об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве.
Позднее в Кремле отметили, что Путин своевременно рассмотрит соответствующее ходатайство.