Путин рассмотрит ходатайство об увольнении генералов из-за дела Голунова

Президент России Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов в связи с делом журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Ходатайство будет рассмотрено своевременно», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев будет ходатайствовать перед Путиным об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве в связи с делом Голунова.

Речь шла о главе Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве Юрии Девяткине и начальнике УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрее Пучкове.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. 8 июня Голунов был отправлен под домашний арест. Позднее на изъятых по делу пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек.

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что было принято решение прекратить уголовное преследование Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

С журналиста сняли электронный браслет, после чего он покинул здание Главного следственного управления МВД по Москве.



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