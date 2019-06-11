Голунов заявил о намерении продолжить заниматься расследованиями

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов заявил, что намерен продолжить заниматься расследованиями.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

«Я буду и дальше заниматься расследованиями, в том числе похоронного бизнеса. Мне нужно оправдать доверие», — приводит слова Голунова ТАСС.

При этом журналист добавил, что ему сначала надо прийти в себя, осознать случившееся.

Ранее в Следственном комитете России пообещали установить все обстоятельства задержания Голунова.

Подробнее — в материале RT.