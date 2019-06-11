СК намерен выяснить все обстоятельства задержания Голунова

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Следственный комитет установит все обстоятельства задержания корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
СК намерен выяснить все обстоятельства задержания Голунова
  • РИА Новости

«Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств», — сказала она.

При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято обоснованное законом процессуальное решение, добавила Петренко.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что было принято решение прекратить уголовное преследование Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. 8 июня Голунов был отправлен под домашний арест.

Позднее стало известно, что на изъятых по делу пакетах нашли ДНК нескольких человек.

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