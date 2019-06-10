На изъятых по делу Голунова пакетах нашли ДНК нескольких человек

На пакетах с наркотиками, которые изъяли у журналиста Ивана Голунова, нашли ДНК нескольких человек, сообщил официальный представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

«На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идёт о ДНК, находящейся непосредственно на упаковках с наркотиками», — сказал он РИА Новости.

В настоящее время проводится экспертиза ДНК.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста для проверки.

Голунов был задержан 6 июня. Во время досмотра у него обнаружили пакет с наркотическими веществами. По словам мужчины, наркотики ему подбросили.

Он не признал вину в попытке сбыта наркотиков и отметил, что готов сотрудничать со следствием. По словам адвоката Сергея Бадамшина, Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела для проверки.

При этом в Кремле отметили, что внимательно следят «резонансным делом», о котором было доложено президенту России Владимиру Путину.