На изъятых по делу Голунова пакетах нашли ДНК нескольких человек
- © Агенство городских новостей «Москва» / Зыков Кирилл
«На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идёт о ДНК, находящейся непосредственно на упаковках с наркотиками», — сказал он РИА Новости.
В настоящее время проводится экспертиза ДНК.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста для проверки.
Голунов был задержан 6 июня. Во время досмотра у него обнаружили пакет с наркотическими веществами. По словам мужчины, наркотики ему подбросили.
Он не признал вину в попытке сбыта наркотиков и отметил, что готов сотрудничать со следствием. По словам адвоката Сергея Бадамшина, Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела для проверки.
При этом в Кремле отметили, что внимательно следят «резонансным делом», о котором было доложено президенту России Владимиру Путину.