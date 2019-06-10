В Кремле следят за делом журналиста Голунова

В Кремле не комментируют задержание журналиста Ивана Голунова, но внимательно следят за этим «резонансным делом», о нём было доложено президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не могут «прокомментировать уголовное дело Голунова», передаёт РИА Новости.

«Я могу лишь вам сказать, что о деле было доложено в Петербурге ещё в пятницу президенту, было доложено о том, что это весьма резонансное дело… Учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями», — отметил Песков.

Ранее расследование уголовного дела в отношении Ивана Голунова было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Журналиста задержали 6 июня. Во время досмотра у него обнаружили пакет с наркотическими веществами. По словам Голунова, наркотики ему подбросили.

В ходе судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков. При этом он отметил, что готов сотрудничать со следствием.

Позднее был отправлен под домашний арест.