Уголовное преследование Голунова прекращено

Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

«Принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова», — цитирует главу МВД РИА Новости.

По его словам, корреспондента освободят из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.

О задержании Голунова стало известно 7 июня. Его подозревали в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждал, что их ему подбросили.

8 июня журналиста отправили под домашний арест.

Позднее на пакетах с наркотическими веществами, которые изъяли у Голунова, нашли ДНК нескольких человек.