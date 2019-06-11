Уголовное преследование Голунова прекращено

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RT
Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Уголовное преследование Голунова прекращено
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«Принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова», — цитирует главу МВД РИА Новости.

По его словам, корреспондента освободят из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.

О задержании Голунова стало известно 7 июня. Его подозревали в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждал, что их ему подбросили.

8 июня журналиста отправили под домашний арест.

Позднее на пакетах с наркотическими веществами, которые изъяли у Голунова, нашли ДНК нескольких человек.

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