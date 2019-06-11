Москалькова заявила о праве Голунова на моральную компенсацию
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«В соответствии со статьёй 18 Уголовно-процессуального кодекса любой незаконно подвергнутый уголовному преследованию, или задержанию, или осуждению... имеет право на моральное и материальное возмещение вреда», — цитирует её ТАСС.
Москалькова также призвала сделать выводы по итогам дела с задержанием Голунова.
Ранее в Следственном комитете России пообещали установить все обстоятельства задержания журналиста.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. 8 июня Голунов был отправлен под домашний арест.
Позднее на изъятых по делу пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек.
11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова в связи с отсутствием доказательств его вины.
Подробнее — в материале RT.