Москалькова заявила о праве Голунова на моральную компенсацию

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов имеет право на моральную и материальную компенсацию.
Москалькова заявила о праве Голунова на моральную компенсацию
  • © Агенство городских новостей «Москва»

«В соответствии со статьёй 18 Уголовно-процессуального кодекса любой незаконно подвергнутый уголовному преследованию, или задержанию, или осуждению... имеет право на моральное и материальное возмещение вреда», — цитирует её ТАСС.

Москалькова также призвала сделать выводы по итогам дела с задержанием Голунова.

Ранее в Следственном комитете России пообещали установить все обстоятельства задержания журналиста.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. 8 июня Голунов был отправлен под домашний арест.

Позднее на изъятых по делу пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек.

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова в связи с отсутствием доказательств его вины. 

Подробнее — в материале RT.

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