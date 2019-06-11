Задержавших Голунова сотрудников полиции отстранили от работы

Задержавшие журналиста Ивана Голунова сотрудники полиции отстранены от исполнения должностных обязанностей. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Он подчеркнул, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направлены в СК России для «оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина».

«На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», — цитирует РИА Новости министра.

Ранее Колокольцев заявил о принятом решении прекратить уголовное преследование Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.