Задержавших Голунова сотрудников полиции отстранили от работы
- Reuters
Он подчеркнул, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направлены в СК России для «оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина».
«На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», — цитирует РИА Новости министра.
Ранее Колокольцев заявил о принятом решении прекратить уголовное преследование Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.