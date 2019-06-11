Задержавших Голунова сотрудников полиции отстранили от работы

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Задержавшие журналиста Ивана Голунова сотрудники полиции отстранены от исполнения должностных обязанностей. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Задержавших Голунова сотрудников полиции отстранили от работы
  • Reuters

Он подчеркнул, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направлены в СК России для «оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина».

«На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», — цитирует РИА Новости министра.

Ранее Колокольцев заявил о принятом решении прекратить уголовное преследование Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

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